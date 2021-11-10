РИАМО - 10 ноя. Движение транспорта на Волгоградском проспекте в районе станции метро «Кузьминки» затруднено из-за дорожной аварии, столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП сейчас работают оперативные службы. Информация об обстоятельствах произошедшего и пострадавших в настоящий момент уточняется.

Движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра города свободно по одной полосе из четырех.

Водителей попросили быть внимательными и объезжать место ДТП по дублеру Волгоградского проспекта.