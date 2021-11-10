РИАМО - 10 ноя. Из-за проведения дорожных, инженерных и строительных работ временно изменится схема движения транспорта в столичных районах Свиблово, Южное Бутово и Ломоносовский, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 13 по 30 ноября из-за проведения дорожных работ будет ограничено движение на проезде Серебрякова.

На отрезке улицы Академика Понтрягина от Остафьевской улицы до улицы Академика Семенова рабочие будут прокладывать инженерные сети. Там ограничения начнут действовать с 15 ноября 2021 года и продлятся до 4 июля 2022 года.

На Ленинском проспекте и его дублере изменится схема движения. Такие меры необходимы для проведения работ по строительству метро. В общей сложности ограничения продлятся до 17 января 2022 года.