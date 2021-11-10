РИАМО – 10 ноя. Работодатели видят плюсы и минусы в работниках разного возраста. Так, молодых сотрудников ценят за стремление к обучению, а людей старшего возраста - за профессионализм и лояльность. Об этом РИАМО сообщила генеральный директор HR-компании «Кадровые решения» Наталья Матрехина.

Востребованы все возрасты

Рекрутер отметила, что для многих компаний возраст играет очень большую роль при выборе специалиста. Традиционно самый желанный возраст для работодателя — это 28-45 лет. Считается, что именно в это время человек достигает пика профессионализма и рабочей эффективности.

«Но не все так однозначно позитивно. В этом же возрасте многие меняют свое семейное положение, уходят в декрет. И именно в 28-45 лет специалисты претендуют на высокие зарплаты», — рассказала Матрехина.

Поэтому работодатели трезво оценивают кадровую ситуацию и предлагают свои вакансии для кандидатов всех возрастов.

Чего ожидать молодым и мамам после декрета

Матрехина отметила, что молодых сотрудников охотно берут на начальные позиции и на работу с обучением.

«Да, зарплата может быть небольшой, но следует смотреть на перспективу. Чему я могу научиться в этой компании, готов ли руководитель и опытные коллеги меня обучать? Стажировки в крупных компаниях могут дать отличный старт для будущей карьеры», — сказала эксперт.

В компаниях, где хорошо организован процесс обучения, работают центры развития или корпоративные университеты, можно продвинуться по карьерной лестнице, а затем перейти в другую организацию с приобретенными профессиональными навыками.

Женщины после декрета – желанные специалисты на должностях со сменным графиком или на неполную занятость.

«Такой график не всем подходит, а для молодых мам это отличная возможность совмещать работу и семейные обязанности, а также легче втянуться в рабочий процесс», — пояснила Матрехина.

За что ценят пожилых сотрудников

Специалисты старше 50 лет ценны своим профессионализмом и стабильностью. У этих работников, как правило, уже решены вопросы с карьерными амбициями и такими жизненными ситуациями, как декрет и воспитание маленьких детей.

«Человек адекватно оценивает свои возможности и перспективы. Он лоялен работодателю, не желая перебирать все новые и новые места работы. И руководители компаний уже оценили такие преимущества кандидатов в возрасте», - сказала Матрехина.

По словам рекрутера, все чаще встречаются вакансии, когда работодатели ищут именно возрастных специалистов.

«Здесь я бы посоветовала соискателям активно откликаться на различные вакансии, напрямую звонить работодателям и показывать свою высокую мотивацию к работе», — отметила эксперт.

Она также порекомендовала пройти курсы повышения квалификации, освоить новое программное обеспечение, почитать профессиональную литературу.

«Так вы будете чувствовать себя увереннее на любом собеседовании, разговаривая на одном языке с работодателем», — заключила Матрехина.

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