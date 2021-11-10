РИАМО - 10 ноя. На онлайн-платформе Московского инновационного кластера появился новый раздел. В нем собраны идеи и разработки, которые могут помочь предпринимательству и другим отраслям пережить трудности пандемии коронавируса, сообщается на сайте мэра Москвы.

На сегодняшний день пользователям доступны 36 проектов.

«Это разработки финалистов наших технологических конкурсов, уже проверенные на практике и доказавшие свою эффективность. Они могут помочь предприятиям функционировать в привычном режиме после снятия ограничений, уменьшив риски распространения коронавируса», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Проекты делятся на 6 категорий: для медицинских учреждений, сферы общепита, учебных заведений, а также для организации мероприятий и туризма, удаленной работы персонала, безопасной среды для предпринимательства. Некоторые из них универсальны для множества направлений.

Список проектов регулярно дополняется. Подать свою идею может любой желающий. Перед публикацией на сайте предложение проходит экспертизу. Для участия необходимо отправить краткое описание своей идеи на электронную почту. ​

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