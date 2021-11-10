РИАМО - 10 ноя. Прошедшая ночь стала самой холодной на текущей неделе в Московском регионе, далее температура будет немного повышаться, сообщила в среду РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На этой неделе прошедшая ночь будет самой холодной», — сказала Позднякова.

По ее словам, в среду в Московском регионе будет светить солнце. Днем холодный воздух будет трансформироваться, а температура повышаться.

«В Москве будет сегодня минус 1 — плюс 1 градус. В центре (температура - ред.) будет положительной, где-то на окраинах сохранится еще слабоотрицательной», — отметила синоптик.

Как уточняется на сайте «Метеоновости», ночь на 10 ноября побила осенний рекорд по морозу. К примеру, на метеостанции ВДНХ было зафиксировано минус 2,8 градуса. Причиной такого холода стало ясное небо.

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