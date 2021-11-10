РИАМО - 10 ноя. На минувшей неделе с 1 по 3 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 73 объекта, из которых 55 земельных участков в аренду, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

В том числе выставили 10 земельных участков на продажу, 5 нежилых помещений в аренду и 3 здания с земельным участком на продажу.

Так, для бизнеса в аренду сдается земельный участок под склады в Богородском округе. Участок площадью 4 003 кв. м расположен в Ногинске на 1-й Заводской улице. Он предоставляется в аренду сроком на 5 лет и 6 месяцев. Начальная цена – 827 930 руб./год.

Под строительство загородного дома в Щелкове выставлены на торги 2 земельных участка в аренду. Участки площадью 1,5 тыс. кв. м и 1 392 кв. м расположены в Щелкове на Амеревской улице у реки Клязьмы. Предоставляются в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена первого лота – 589 611 тыс. руб./год. Начальная цена второго лота – 553 880,97 тыс. руб./год.

Кроме того, в аренду для субъектов малого и среднего предпринимательства в центре Краснознаменска предлагают помещение под свободный вид деятельности площадью 49,1 кв. м. Помещение расположено на 3 этаже административного здания на улице Победы, д. 26. Срок аренды — 5 лет. Начальная цена – 420 418,75 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.