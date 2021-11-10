РИАМО - 10 ноя. На портале поставщиков чат-бот за год обработал примерно 80% обращений пользователей. Он помогает сориентироваться на сайте и отвечает на самые популярные вопросы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чат-бот дополняет систему взаимодействия с населением мегаполиса, его разрабатывали с учетом опыта ведущих решений в сфере искусственного интеллекта. Он применяется на mos.ru и на других сайтах правительства Москвы.

«За год пользователи портала поставщиков обратились к чат-боту около 225 тыс. раз, и только в 20% случаев для решения вопросов понадобилась помощь специалиста службы поддержки. Это говорит не только о востребованности, но и об эффективности этого канала коммуникации», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

Электронный помощник на сайте поставщиков находит нужные для работы сервисы, выдает необходимые ссылки на документы, поясняет, как пользоваться услугами портала. Также он может дать разъяснения об участии в котировочных сессиях.

В интерфейсе чат-бота есть кнопки, нажав на которые можно мгновенно узнать ответы на часто задаваемые вопросы. В среднем полезность и удобство электронного помощника пользователи оценили 4,36 балла из 5. С одной стороны, это говорит о позитивном пользовательском опыте, с другой — указывает на возможности дальнейшего развития.

«Портал поставщиков непрерывно развивается. Так, в начале 2019 года пользователям предложили вместо направления писем в службу технической поддержки удобный и легкий интерфейс формы обратной связи на самом портале поставщиков. Этот функционал показал себя в первый месяц внедрения — почти 90% обращений пользователей поступало через портал», — пояснил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он добавил, что внедрение чат-бота в 2020 году помогло автоматизировать работу кол-центров. А также дало пользователям возможность решать большинство вопрос через портал, а не через телефонный звонок. ​