РИАМО - 10 ноя. Загруженность дорог столицы вечером в среду может составить 7-8 баллов из 10 возможных, утром пробки оцениваются в 4 балла, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Движение транспорта в центр сейчас затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Нормальный трафик — на Ленинградском проспекте, проспекте Маршала Жукова и проспект Генерала Дорохова.

На некоторых участках пробки образовываются из-за дорожных работ. В частности, они проводятся на ряде участков МКАД и Варшавском шоссе.