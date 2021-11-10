РИАМО – 10 ноя. Сегодня для трудоустройства можно смело использовать соцсети и мессенджеры. Они позволяют быстро наладить контакт с потенциальным работодателем и оперативно отправить ему свое резюме, сообщила РИАМО генеральный директор HR-компании «Кадровые решения» Наталья Матрехина.

Сила соцсетей

По словам эксперта, социальные сети отлично справляются с поиском работы. Для этого нужно опубликовать информацию о себе на различных ресурсах - Instagram, Facebook, «ВКонтакте».

«Есть совершенно невероятные истории, как люди находили классную работу в Instagram, на сайте знакомств и даже в отпуске. Не надо стесняться. Если вы в открытом поиске, смело заявляйте об этом всем», - сказала Матрехина.

На своей личной странице в соцсетях следует заполнить разделы «Карьера», «О себе», а также упомянуть о поиске работы. Также полезно просматривать профильные группы по собственной специализации.

«Особенно выделю LinkedIn. Эта соцсеть специально создана для налаживания деловых контактов. В ней представлены практически все международные компании. Есть много российских рекрутеров, крупных и средних организаций: банков, кадровых агентств, производственных и строительных холдингов. Также можно подписаться на вакансии по своему профилю», — добавила Матрехина.

В LinkedIn важно грамотно заполнить свой профиль, указав образование, опыт работы, профессиональные навыки. Полезно получить рекомендации от бывших руководителей и коллег, для молодых специалистов - от преподавателей и научных руководителей.

Кроме того, в соцсетях можно напрямую написать руководителю отдела той компании, где хочется работать, и отправить ему свое резюме.

Работа через Telegram и электронную почту

Матрехина рассказала, что в сфере поиска работы набирает обороты Telegram, где есть каналы под любой запрос: на постоянную работу или работу вахтовым методом, фриланс, удаленку, а также на разные специальности: от ИТ-менеджеров до поваров.

Помимо этого, свое резюме можно сразу опубликовать в профессиональные чаты HR-специалистов, тогда его одновременно увидят тысячи рекрутеров.

«Кроме классического резюме, для соцсетей и первого знакомства советую подготовить профайл - краткую выжимку о себе как специалисте. Буквально в 5-7 строчках нужно описать свои навыки и опыт работы, свои сильные стороны», - отметила Матрехина.

Она также порекомендовала соискателям напрямую обращаться в те компании, где хочется работать.

«Узнайте адрес почты отдела персонала и направьте свое резюме с сопроводительным письмом. Напишите, чем интересна сама компания для вас и с другой стороны – какой ваш опыт и навыки могут быть интересны компании», - рассказала рекрутер.

По ее словам, этот способ поиска работы бесплатен как для соискателей, так и для работодателей. Поэтому многие компании увидят резюме напрямую, без посредников.

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