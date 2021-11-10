РИАМО - 10 ноя. Специалисты из Санкт-Петербурга установили, что черный перец содержит уникальное соединение — пиперин, которое способно блокировать распространение коронавируса. Об этом пишет газета «Ведомости».

Как уточнили в Институте цитологии РАН (ИНЦ РАН), некоторые природные алкалоиды блокируют способность коронавируса заражать клетки человека. Это было установлено экспериментальным путем. Соответствующие исследования опубликовали в журнале Biomedicines.

Российские ученые взяли для опытов 20 различных алкалоидов, при этом наибольшую эффективность показал именно пиперин. Вещество смогло изменить свойства вирусной липидной оболочки, которая потеряла способность сливаться с мембранами человеческих клеток.

«Наиболее эффективное соединение – пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей», — объяснила главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова.

Она добавила, что изученные соединения в будущем могут стать основой для создания эффективных БАДов для профилактики и терапии коронавирусной инфекции. Сейчас в мире подобных препаратов пока не существует.

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