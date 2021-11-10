РИАМО - 10 ноя. В рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» в среду состоится очередной розыгрыш 2 квартир среди жителей столицы, которые привились от коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины или прошли процедуру ревакцинации c 1 по 7 ноября, могут принять участие в розыгрыше однокомнатных квартир в столице. Победителей выберут и объявят в прямом эфире телеканала «Москва 24», результаты также опубликуют на сайте mos.ru.

Акция «Вакцина — твой ключ к здоровью!» проводится по инициативе Московской торгово-промышленной палаты, как одна из мер по стимуляции вакцинации населения.

Розыгрыши квартир проводятся каждую среду, последний запланирован на 24 ноября. Вакцинацию можно бесплатно пройти в поликлиниках или выездных пунктах столицы.

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