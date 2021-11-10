РИАМО - 10 ноя. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости введения обязательной вакцинации населения против коронавируса.

По его словам, для того, чтобы пандемия закончилась, в России необходимо привить от 70 до 75% населения. Тоже самое касается и остальной части земного шара. Именно при таком раскладе у людей будет популяционный иммунитет, антитела к возбудителю инфекции.

«Для этого, безусловно, препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — сказал Гинцбург в интервью «Российской газете».

Кроме того, детей нужно приучать к обязательной вакцинации, равно, как и их родителей. Необходимо вести масштабную разъяснительную работу в сфере профилактики заболевания. Это нужно для того, чтобы подобная пандемия больше не повторилась.

Вакцина «Спутник V» реально действует и на сегодня лучше существующих, которые применяются в мире, добавил он.

По словам Гинцбурга, невакцинированные люди наносят вред как себе, так и окружающим.

«Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще. Или ходить с грязными руками», — резюмировал специалист.

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