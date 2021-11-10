РИАМО - 10 ноя. На территории промзоны автокомбината №7 на Институтском проезде в микрорайоне Кучино в Балашихе обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация об обнаружении снаряда поступила 9 ноября в 17:06 от оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы округа.

В настоящее время угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Силами ОМВД осуществляется охрана объекта.

Специалисты министерства обороны РФ планируют изъять и уничтожить боеприпас в среду.