РИАМО – 10 ноя. За период с 1 по 7 ноября комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 91 закупку в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

Организация питания

Так, было опубликовано 7 закупок на поставку в 2022 году продуктов питания для учреждений, подведомственных областному Минсоцразвития. В частности, будет закуплено мясо, молоко, овощи, сыры, кондитерские изделия, хлеб, масло и другая продукция. Кроме того, объявлена закупка на организацию питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений в Красногорске.

Объявлены закупки по организации гарантированного питания в средней общеобразовательной школе №17, гимназии №1, лицее №10 имени Д.И. Менделеева, Высоковской средней школе №1 в Клину. Также опубликованы закупки на гарантированное питание в образовательных организациях в Ленинском округе. Одна закупка касается оказания услуг по организации гарантированного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Пущине в 2022-2023 годах.

Кроме того, на прошлой неделе были опубликованы 4 закупки на организацию бесплатного горячего питания обучающихся образовательных организаций в Раменском округе, 2 закупки на оказание услуг по организации рационального горячего питания для учащихся образовательных учреждений в округе Пушкинский.

Три закупки касаются оказания услуг по организации горячего льготного питания в январе-декабре 2022 года, январе-августе 2023 года для учащихся лицея №3, гимназии №4, лицея №6 «Парус» и гимназии №5 в Дзержинском.

Кроме того, опубликованы 2 закупки на организацию гарантированного горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Истры в 2022-2023 годах.

Охрана и перевозки

Также комитетом по конкурентной политике опубликована закупка на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово», закупка на оказание охранных услуг в 2022 году от дирекции единого заказчика министерства социального развития. Объявлены 6 закупок на оказание услуг по охране объектов и имущества, а также обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на объектах «Мосавтодора». Одна закупка касается оказания охранных услуг для нужд Красногорского колледжа в 2022 году.

На предыдущей неделе ведомство опубликовало 3 закупки на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электротранспортом по регулируемым тарифам в 2022-2026 годах в Подольске, Ленинском округе и Химках.

В 20 случаях закупается услуга по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок в следующих муниципалитетах: Дмитровский округ, Одинцовский округ, Красногорск, Зарайск, Дубна, Протвино, Лотошино, Рузский округ, Мытищи, Дзержинский, Бронницы, Серебряные Пруды, Шаховская, Орехово-Зуевский округ, Ленинский округ, Сергиево-Посадский округ.

Кроме того, объявлены 19 закупок на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок для министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Одна закупка для Минтранса касается осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок.

Строительство, дороги, автомобили

Помимо прочего, на минувшей неделе была опубликована закупка на строительство путепровода через железную дорогу на 1 км автодороги Аникеевка - Нахабино для подмосковной дирекции дорожного строительства; закупка на выполнение комплекса работ по содержанию автодорог регионального или межмуниципального значения и их элементов на период 2021-2024 годов для «Мосавтодора».

Объявлены закупки на выполнение работ по строительству дошкольных образовательных организаций на 225 и 325 мест в микрорайоне Боброво Ленинского округа.

Комитет также опубликовал закупку на расчистку реки Петрицы в Подольске для областной дирекции экологических проектов.

Для Главного управления региональной безопасности Московской области объявлены закупки на поставку легковых автомобилей класса «Е» и специальных легковых автомобилей класса «В». Опубликованы закупки на аренду автотранспортных средств для «Автохозяйства» и поставку дизельного топлива наливом для «Мосавтодора».

Кроме того, на минувшей неделе была объявлена закупка на оказание услуг по абонентскому техобслуживанию и поддержанию в исправном состоянии средств вычислительной и организационной техники центральных исполнительных органов госвласти Московской области и государственных органов региона для Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий.

Еще две закупки касались оказания услуг по предоставлению видеоизображений с объектов государственных учреждений здравоохранения, подведомственных областному Минздраву, для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».