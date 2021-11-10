РИАМО - 10 ноя. В среду в Московском регионе ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Температура воздуха в Москве днем составит минус 1 - плюс 1 градус, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Атмосферное давление достигнет отметки 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха будет порядка 60%.

По данным синоптиков, атмосферное давление в среду будет на 11 миллиметров выше климатической нормы. Погода будет иметь характер, приближенный к зимнему. Людям с неустойчивыми сосудистыми реакциями рекомендуют следить за показателями артериального давления и принимать лекарства, рекомендованные врачом.

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