РИАМО - 9 ноя. В следующем году из бюджета Подмосковья на социальную сферу могут выделить порядка 105 млрд рублей, что на 10 млрд рублей больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Почти половина из этих средств предназначена на поддержку пенсионеров, многодетных семей, ветеранов и неполных семей.

«Бюджет Московской области остается социально ориентированным. Вся социальная сфера, образование, здравоохранение - наши безусловные приоритеты. В области действует целый комплекс проработанных, адресных мер поддержки, которые позволяют эффективно помочь везде, где это необходимо», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Подмосковье около 1,5 млн пожилых жителей получают различные меры поддержки. На социальную помощь ветеранам труда и военной службы из бюджета планируют выделить 13 млрд рублей. Им компенсируют оплату жилого помещения и оплату услуг ЖКХ. Они также получают ежемесячную денежную выплату.

Свыше 180 тыс. человек получают региональную доплату к пенсии. В следующем году на это планируют выделить 7,3 млрд рублей. Одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 70 лет, получают компенсацию в размере 50%, те, кто достиг 80 лет, - 100%. В 2022 году планируют на эти цели выделить 207 млн рублей.

Что касается поддержки детей, то Московская область является одним из лидеров в стране по устройству сирот в семьи. В Подмосковье более 23 тыс. детей сирот, из них 22,7 тыс. воспитывают в приемных семьях. В 2022 году на поддержку детей-сирот планируют направить 610 млн рублей.

На оздоровительный отдых детей в следующем году планируют выделить 1,3 млрд рублей. Кроме того, в бюджете обозначены средства и на другие выплаты, например, ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, компенсацию оплаты услуг ЖКХ для многодетных, ежемесячное пособие для детей-инвалидов и так далее.