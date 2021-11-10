РИАМО – 10 ноя. Сегодня в России отмечается профессиональный праздник работников МВД РФ, а во всем мире отмечают День науки за мир и развитие. Православные христиане почитают в этот день память святой Параскевы и преподобного Иова.

День сотрудника органов внутренних дел РФ

10 ноября отмечается профессиональный праздник работников МВД РФ. История праздника уходит в 1715 год – тогда Петр I создал службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией. В 1917 году 10 ноября, после революции, в стране была создана рабочая милиция.

В течение многих лет этот праздник назывался «День милиции». После того, как вступил в силу закон «О полиции» в 2011 году, праздник получил свое современное название.

В этот день обычно чествуют отличившихся сотрудников полиции и поздравляют ветеранов органов внутренних дел. Кроме того, сотрудники МВД РФ вспоминают коллег, погибших при исполнении служебного долга.

Всемирный день молодежи

Это неофициальный международный праздник молодых людей. Он был учрежден в 1945 году. Дата была приурочена ко дню окончания Всемирной конференции молодежи. В конце работы конференции была основана Всемирная федерация демократической молодежи.

Федерация проводит фестиваль молодежи и студентов. Россия трижды принимала это мероприятие – в 1957 году, 1985 году и 2017 году.

Всемирный день науки за мир и развитие

Министерство Инвестиций и инноваций Московской области

Этот праздник призван подчеркнуть важную роль науки в обществе. Кроме того, его цель - обратить внимание на необходимость участия общественности в обсуждении научных вопросов. Помимо этого, подчеркивается важность и актуальность науки для повседневной жизни.

В этом году исполняется 20 лет со времени проведения первого Дня науки за мир и развитие. В связи с этим ЮНЕСКО напоминает о важности развития открытой науки для всех. Это нужно для развития человечества и является необходимым условием для преодоления глобальных вызовов, в числе которых – создание сообществ, готовых к изменению климата.

Праздник создает возможность мобилизовать все заинтересованные стороны вокруг темы науки за мир и развитие.

Международный день бухгалтерии

Этот праздник отмечается каждый год 10 ноября. В этот день в 1494 году итальянский математик Лука Пачоли, который считается одним из основоположников современных принципов бухгалтерии, опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций».

В России официально День бухгалтера не установлен. Российские специалисты на практике отмечают профессиональный праздник 21 ноября, когда был подписан закон №129-ФЗ от 21 ноября 1996 года «О бухгалтерском учете» (утратил силу в 2013 году).

День памяти великомученицы Параскевы и День памяти преподобного Иова

10 ноября православные христиане вспоминают святую Параскеву и преподобного Иова. Параскева прославилась своими деяниями - она раздала свое имущество нищим и убогим и прославляла бога. Ее в царствование Диоклетиана (257—305 годы) в бросили в темницу, а потом предали на истязания. В честь святой была основана в 1865 году женская община в Инсарском уезде Пензенской губернии. В 1856 году была открыта Параскево-Вознесенская община.

Преподобный Иов был настоятелем Дубенского монастыря, где много писал в защиту православия. Однако затем он перешел на святую гору Почаевскую, где его избрали настоятелем. Скончался Преподобный Иов 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1651 года. Мощи его были открыты в 1659 году после трехкратного его явления митрополиту Киевскому Дионисию.​