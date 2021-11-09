РИАМО - 9 ноя. Врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что для укрепления иммунитета в период пандемии коронавируса рекомендуется соблюдать противовоспалительную диету. Об этом сообщает Nation News.
Он уточнил, что от употребления в пищу такой рыбы зависит наличие важных компонентов омега-3 жирных кислот, витамина D и йода в организме.
Он добавил, что в пандемию следует есть больше овощей, фруктов, зелени и ягод, это поможет укрепить противовирусный иммунитет, а еще нужно включить в рацион малину, ежевику, клюкву, чернику. Данные ягоды уменьшают свертываемость крови, а это очень важно при вирусной инфекции.
«Нужно включить в рацион кисломолочные продукты, чтобы обеспечить присутствие бактериальных тел. Они выполняют функцию стимуляции иммунитета, обладают противовоспалительным действием», - отметил Гинзбург.
Еще он рекомендовал включать в рацион сложные углеводы (грубые крупы и хлеб).
Диетолог отметил, что из рациона следует убрать сахар, подсолнечное масло, плохие жиры, красное мясо, уменьшить потребление десертов и сладостей.
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