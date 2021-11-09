РИАМО - 9 ноя. По итогам собрания депутатских объединений Мосгордумы решено внести пакет поправок в законопроект о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, который предусматривает выделение дополнительных средств на здравоохранение, образование, спорт и волонтерство. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

К такому решению пришли фракция партии «Единая Россия», депутатское объединение «Моя Москва» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Медведев.

Председатель столичного парламента Алексей Шапошников уточнил, что в думе продолжается работа над проектом бюджета Москвы, подготавливаются поправки ко второму чтению.

«От фракции партии «Единая Россия» и депутатского объединения «Моя Москва» уже сформированы конкретные предложения, которые мы обсудили на совместном собрании. Всего мы подготовили 6 поправок, они касаются сферы здравоохранения, образования и спорта», - сказал Шапошников.

Он отметил, что предлагается на 6 млрд рублей увеличить средства на проведение капремонта государственных учреждений здравоохранения.

«Считаем важным увеличить объем финансирования программ получения старшеклассниками профессии на базе колледжей более чем на 2 млрд рублей. На создание и обеспечение функционирования Молодежного культурного волонтерского центра предлагаем выделить 1,5 млрд рублей. Планируем увеличить на 1,9 млрд рублей расходы на мероприятия по организации отдыха детей в 2022 году», - добавил спикер Мосгордумы.

Зампред городского парламента, руководитель фракции ЕР в Мосгордуме Степан Орлов уточнил, что все данные поправки направлены на улучшение финансового обеспечения соцсферы мегаполиса.

«В целом дополнительно на эти отрасли предлагается направить порядка 13 млрд рублей», – заключил он.