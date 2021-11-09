РИАМО - 9 ноя. Российские специалисты начали создание нового отечественного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-550, сообщает Федеральное агентство новостей.

О создании нового ЗРК заявили в Минобороны страны.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин провел несколько совещаний с участием руководства министерства обороны страны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ходе одного из них он отметил важность опережающего развития отечественных систем ПВО, что предполагает поставки в ВС России ракетных комплексов С-350, С-500 и С-550.

Ранее глава государства сообщил, что ЗРК С-500 начнут поступать на вооружение армии страны в ближайшие дни. По словам Путина, укрепление ВС РФ является необходимой мерой на фоне планов США о размещении американских ракет средней дальности на территории Европы.