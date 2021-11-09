РИАМО - 9 ноя. По ходатайству следствия мужчина, ранивший полицейского и сотрудника СОБРа в вагоне поезда Москва - Адлер, заключен под стражу, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Арестованного жителя Ставрополья 1977 года рождения обвиняют в совершении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).

Ночью 6 ноября начальник пассажирского поезда Москва - Адлер сообщил о неадекватном поведении пассажира купейного вагона и вызвал наряд полиции. Транспортные полицейские пытались успокоить мужчину, но он закрылся в купе и начал стрелять. В результате его действий был ранен полицейский и сотрудник СОБРа регионального управления Росгвардии.

Расследование данного уголовного дела продолжается.