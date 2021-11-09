РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 ноя. На заседании Общественной палаты Балашихи обсудили перспективы развития медицинского образования и работу профильных классов в школах округа как ступени в подготовке будущих врачей и среднего медперсонала, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Главный вопрос, который мы сегодня обсуждали - профильная подготовка выпускников в школах округа, которая позволит им поступить в медицинские колледжи и вузы. В этом направлении высокие достижения показывает гимназия №1, что заслуживает особого внимания и дальнейшего развития», - сказал председатель комиссии по образованию Общественной палаты округа Дмитрий Белоусов.

Он добавил, что основная задача системы образования не только в подготовке ребят по профильным предметам, возможности проходить практику, но и в дальнейшем сопровождении обучающихся.

«Нам важно, чтобы они по окончании вуза или колледжа вернулись работать в наш городской округ, а значит надо развивать целевое направление и другие меры поддержки ребят. Очень важна тесная связь между системой образования и системой здравоохранения. В этом есть залог этого проекта», - подчеркнул Белоусов.

В ходе встречи был представлен опыт работы медицинского класса в гимназии №1 им. героя РФ А.В. Баландина. По словам замдиректора гимназии Натальи Заводовой, учреждение вошло в топ-50 лучших школ России, заняв 12 место в рейтинге конкурентоспособности выпускников в сфере медицины.

С сентября 2001 года гимназия начала сотрудничать с РНИМУ им. Н. И. Пирогова. По окончании обучения выпускники поступают не только в медицинские вузы Москвы, но и Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска и Казани.

«С 2003 по 2013 год 106 наших выпускников получили высшее медицинское образование, а это 73% от обучающихся данного профиля. Только 50% из них работает сейчас в Балашихе, 40% - в Москве, 10% - в Подмосковье и других областях. Медколледж закончили 12 человек, каждый из них трудится в Балашихе. С 2014 по 2021 год в вузы поступило от 60 до 96 % детей», - сказала Заводова.

В ходе встречи обсудили возможность прохождения практики в стационарах Балашихи, а также возобновления целевого направления, что позволит ребятам по окончании вуза вернуться работать в город.