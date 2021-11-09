РИАМО - 9 ноя. Создатель и сценарист популярного во всем мире сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что зрителей ждет продолжение, сообщает Газета.ru.

«Было так много давления, так много требований и так много любви, что я чувствую, что вы не оставляете нам выбора!» — сказал режиссер.

Он уточнил, что на сегодняшний день занят планированием второго сезона сериала, но о дате выхода пока говорить рано.

Южнокорейский сериал вышел на сервисе Netflix в сентябре этого года и быстро стал очень популярным во всем мире. Он рассказывает, на что готовы пойти люди, которые оказались в долгах. Более 450 человек с финансовыми проблемами согласились поучаствовать в игре, цена ошибки в которой — смерть, а приз составляет порядка 40 млн долларов.