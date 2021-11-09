РИАМО - 9 ноя. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, согласно которому горожане старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями должны быть обязательно вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает Газета.ru.

Жители города, которые подпадают под это требование, должны сделать прививку первым компонентом вакцины или ее однокомпонентным аналогом до 15 декабря, второй компонент следует ввести до 15 января.

Среди хронических заболеваний, при которых горожанам обязательно нужно прививаться, отмечены заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, эндокринных систем, в том числе сахарный диабет и ожирение. Также обязательно нужно сделать прививку от Covid-19 совершеннолетним студентам, которые практикуют вне образовательных организаций.

Санкт-Петербург стал первым регионом страны, который сделал вакцинацию от коронавирусной инфекции обязательной для всех пожилых жителей.

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