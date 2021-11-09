РИАМО - 9 ноя. В городском округе Жуковский задержали мужчин, которые похитили дорогостоящее оборудование УК многоквартирного дома, с помощью видеокамер системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Стоимость украденного составила около 120 тыс. рублей.

22 октября из подвала дома №21 на улице Молодежной было украдено новое информационно-измерительное оборудование, принадлежащее УК. Злоумышленниками оказались двое мужчин, они сдали похищенное в металлолом.

Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось установить личности воров. Один из которых был ранее судим.

Злоумышленники задержаны, украденное оборудование изъято в качестве вещественного доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Теперь мужчинам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

«Система видеонаблюдения «Безопасный регион» в городском округе Жуковский включает в себя более 650 видеокамер», - отметил зампредседателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности области Роман Каратаев.

Он добавил, что камеры установлены на подъездах и во дворах многоквартирных домов, на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, крупных дорожных развязках, перекрестках и пешеходных переходах.