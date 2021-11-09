РИАМО - 9 ноя. В рамках президентского проекта «Здравоохранение» в Электростальскую центральную городскую больницу поступило 8 лифтов. Глава муниципалитета Инна Волкова проинспектировала ход работ по установке лифтового оборудования в медучреждении, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители Электростали неоднократно обращались с просьбой об установке лифтов. Теперь многолетняя проблема разрешится.

В отделении детской соматики уже начался монтаж 4 лифтов, еще 4 установят в хирургическом корпусе и взрослой поликлинике.

Все работы планируется завершить до Нового года.