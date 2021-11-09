РИАМО - 9 ноя. В России женщины тратят на одежду в пять раз больше, чем мужчины. Это стало известно благодаря исследованию платформы автоматизации маркетинга Mindbox, сообщает Газета.ru.

В сервисе были изучены 152 млн финансовых операций в российских магазинах с января по август 2020 и 2021 годов.

При этом за год расходы обоих полов не поменялись в премиальном сегменте, но в магазинах масс-маркета мужчины в этом году потратили денег в два раза больше, чем в прошлом.

Еще одно изменение — в этом году повысились расходы мужчин на обувь, рост составил около 30%.

Однако в этой группе товаров женщины также тратят больше мужчин в 2,5 раза.