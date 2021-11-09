РИАМО - 9 ноя. В Пензе прошли Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Памяти заслуженного тренера СССР Бориса Павловича Клинченко». Воспитанники МБУ «СШОР по водным видам спорта «Электросталь» завоевали 17 медалей разного уровня, сообщает пресс-служба администрации Электростали.

Всего в соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из 10 городов России. На протяжении трех дней юные спортсмены 13 лет и младше боролись за медали не только на воде, но и на суше.

Воспитанники МБУ «СШОР по водным видам спорта «Электросталь» завоевали 17 медалей.

В спецпрограмме на воде места распределились следующим образом: Варвара Салахутдинова — I место, Спартак Гаркуша — I место, Валерия Капшукова — II место, Илья Надеев — II место, Федор Сальников — II место, Ульяна Симонова — III место, Злата Ильюшенкова — III место.

В спецпрограмме в зале были показаны следующие результаты: Федор Сальников — I место, Илья Надеев — I место, Спартак Гаркуша — II место, Валерия Капшукова — II место, Варвара Салахутдинова — II место, Алина Демина — III место.

В синхронных прыжках с трамплина в 1 метр среди юношей победу одержали Илья Надеев и Спартак Гаркуша. Бронзовые медали среди девушек завоевали Злата Ильюшенкова и Ксения Вострикова.

С отличным выступлением на соревнованиях поздравили спортсменов и их тренеров Татьяну Лавушкину, Елену Литвинову и Евгения Гриднева.