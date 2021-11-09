РИАМО - 9 ноя. Профильные российские министерства и транспортные компании начали обсуждать техническую возможность запустить систему проверки QR-кодов у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний, сообщает РБК.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность ввода QR-кодов в транспорте.

«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов в транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации», - сообщил источник в одном из профильных ведомств.

Источник издания в транспортной отрасли также подтвердил, что на сегодняшний день собираются предложения от различных ведомств, Госдумы и Совета Федерации.

Решение о введении такой системы может быть принято с учетом данных оперативного штаба по коронавирусу, добавил источник, знакомый с ходом обсуждения.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>