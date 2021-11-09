РИАМО - 9 ноя. «Зеленые» зоны в Электростали, которые ранее определили жители в ходе голосования, будут оформлены в муниципальную собственность как территории общего пользования, чтобы исключить возможность предоставления этих земельных участков с коммерческими целями под объекты торговли и строительства, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 22 июня по 18 июля этого года на портале «Добродел» прошло голосование по определению «зеленых» зон в муниципалитетах Московской области.

«Зеленые» зоны – это дворовые территории, городские пространства с деревьями, места для прогулок с детьми и занятий спортом.

В Электростали жители определили 8 таких территорий: пешеходная зона на ул. Корешкова от ул. Николаева до храма Вознесения Господня, участок за мемориалом «Катюша», территория в районе ДК «Всеволодово», площадь у МУРМ «Молодежный центр», парк культуры и отдыха «Спортивный», парк культуры и отдыха «На семи ветрах», пешеходная зона в жилом районе Южный, территория перед МФЦ на пр-те Ленина.

Благоустройство и развитие «зеленых» зон продолжится.