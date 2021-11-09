РИАМО - 9 ноя. В центре Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину за нанесение ножевого ранения, он был в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу.

Инцидент произошел на Дубининской улице. Примерно в полдень в гостиницу вбежал неизвестный, нанес ножевое ранение постояльцу отеля, находившемуся в холле, и убежал.

Администратор незамедлительно нажала кнопку тревожной сигнализации. Прибывший наряд Росгвардии задержал 28-летнего уроженца одной из стран СНГ.

Мужчина признался, что употреблял наркотические средства. Пояснить мотив своих действий он не смог.

Потерпевший нарядом скорой помощи госпитализирован в одну из городских больниц.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.