РИАМО - 9 ноя. За минувший месяц сотрудники Московского авиацентра спасли 50 человек, за этот период этих специалистов вызывали на места происшествий 113 раз, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Они также помогли потушить 1 крупный пожар, который произошел на территории новой Москвы.

«Несмотря на близость к месту происшествия строящихся домов и линии электропередачи, пожар был успешно ликвидирован. Пилоты выполнили 20 сливов, сбросив на очаг возгорания 100 тонн воды», — сказал директор Московского авиационного центра Кирилл Святенко.

Экипажи санитарных вертолетов забрали в октябре 34 пострадавших с мест ДТП, пациентов с инфарктами и инсультами. Большинство вызовов было к соматическим больным для оказания экстренной помощи и доставки в лечебные учреждения столицы.

Спасатели авиацентра 79 раз выезжали для ликвидации последствий ДТП, на пожары, поиск потерявшихся в лесах, для оказания социальной помощи, в результате чего было спасено 16 человек.

Кроме того, в октябре в Московском авиацентре завершилась подготовка к осенне-зимнему периоду. Летный состав отработал умения безопасно выполнять задачи при отрицательных температурах и плохой видимости.

Также проверили и подготовили к зиме технику и вертолетные площадки.

Пилоты и спасатели Московского авиацентра работают в круглосуточном режиме и готовы оперативно прийти на помощь жителям и гостям столицы в самых разных ситуациях.