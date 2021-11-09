РИАМО - 9 ноя. С 28 октября по 7 ноября специалисты управления Роспотребнадзора по столице провели 1 237 проверок и мониторинговых обследований на соблюдение антиковидных мер, нарушения выявили на 474 объектах. Об этом сообщается на сайте управления.

В проверенных сетевых магазинах высокий процент торговых точек, работавших с нарушениями, отмечен в сетях «Магнит» - 52%, «Дикси» - около 40%.

Основными нарушениями являются непроведение термометрии посетителей магазинов, отсутствие санитайзеров, работа сотрудников в спущенной маске и другие.

При проверке 18 магазинов сети «Виктория» в столице специалисты нарушений не выявили.

Еще с 28 октября по 7 ноября к административной ответственности из-за допущенных нарушений было привлечено 544 должностных и юридических лица и ИП. Материалы проверок по данным объектам будут направлены в суд. Временно приостановлена работа 56 объектов, материалы по ним также направлены в суды.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>