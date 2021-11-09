РИАМО - 9 ноя. Московская область вошла в число лидеров среди регионов РФ по количеству регистраций на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа». Заявки на участие можно подавать до 30 ноября, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Старт конкурсу дали 7 октября в столичной школе №1253. Конкурс рассчитан на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования.

«Заявочная кампания набирает темпы. За месяц на сайте конкурса «Флагманы образования. Школа» зарегистрировались уже более 11 тыс. участников из всех регионов России. В лидеры вышла Нижегородская область, откуда поступило почти 1 тыс. регистраций. На втором месте – Чеченская Республика – почти 500 заявок. На третьем – Московская область (свыше 400 участников)», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, нужно набрать команду из 4 работников одной школы: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, педагогов-предметников.

Зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина отметила, что Подмосковье активно участвует в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для региональных команд, которые участвуют в конкурсе «Флагманы образования. Школа», появляется возможность заявить о себе, проявить профессиональные навыки, лидерские качества и таланты. Участие в конкурсе будет ценным опытом. Каклюгина пожелала удачи участникам из Подмосковья.

После регистрации участники проходят дистанционное тестирование. Затем будут организованы очные полуфиналы в 8 федеральных округах РФ. В финал выйдет 100 команд, которые победят по итогам полуфиналов.

Конкурс проводят в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».