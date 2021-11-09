РИАМО - 9 ноя. Подмосковного браконьера, ловившего рыбу в период ее нереста с помощью запрещенной рыболовной сети, приговорили к 180 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Факт браконьерства был выявлен ответственными надзорными органами весной 2021 года во время патрулирования акватории реки Ока в районе деревни Трегубово городского округа Коломна.

Браконьер ловил рыбу в период ее нереста с помощью запрещенного орудия лова – рыболовной сети. Зарегистрированный улов нарушителя на момент поимки включил в себя 4 плотвы, 3 густеры и окуня, а также 2 леща.

Согласно действующим таксам ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 8,5 тыс. рублей. Ущерб рассчитан в двойном размере за каждый экземпляр пойманной рыбы с учетом действующего запретного периода (нерест).

На браконьера было заведено уголовное дело по статье 256 УК РФ. В ходе следствия подсудимый признал вину и добровольно возместил ущерб в полном объеме.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 180 часов обязательных работ, рыболовную сеть браконьера решено уничтожить