РИАМО - 9 ноя. Умеренный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 1 по 7 ноября зарегистрирован в Москве, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в городе по сравнению с предыдущей неделей улучшилась.

В городе преимущественно циркулирует вирус гриппа А(H3N2) — 70,0%, а также вирусы не гриппозной этиологии: риновирус — 16,7%, РС-вирус — 6,7%, парагрипп — 3,3%, другие вирусы не гриппозной этиологии — 3,3%.

Показатель заболеваемости снизился. Среди совокупного населения — на 31,7%; среди детей до 2 лет — на 19,4%; среди детей 3–6 лет — на 34,4%; среди детей 7–14 лет — на 45,7%.

Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.