РИАМО - 9 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о нарушении администрацией Волоколамского городского округа закона о контрактной системе в ходе торгов, об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Подмосковью.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ДРСУ-1» на действия администрации Волоколамского округа при определении поставщика на проведение работ по благоустройству территории.

По результатам рассмотрения, УФАС признало жалобу ООО «ДРСУ-1» обоснованной, но администрация не согласилась с указанным решением и обратилась в суд.

Арбитражный суд Москвы в итоге отказал администрации в удовлетворении требований и подтвердил законность решения областного антимонопольного органа.