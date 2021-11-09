РИАМО - 9 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о внесении сведений в отношении ООО «ДСК «Дорлидер» в реестр недобросовестных поставщиков, об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение «Мосавтодора». Учреждение заявило, что фирма уклонилась от заключения контракта на поставку асфальтобетонной смеси.

В итоге управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «ДСК «Дорлидер» – подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания обратилась в суд, так как не согласилась с указанным решением.

Арбитражный суд отказал ООО «ДСК «Дорлидер» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.