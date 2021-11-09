РИАМО - 9 ноя. Жителям Электростали напомнили, что на портале «Добродел» стартовало голосование «Народный доктор Московской области». Жители могут отдать свой голос за лучшего, по их мнению, медицинского специалиста, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Московской области трудятся замечательные врачи, профессионалы своего дела, и жители Подмосковья могут поддержать любимых докторов, тем самым высказав им благодарность за их нелегкий труд.

В конкурсе заявлено более 24 тыс. врачей – это взрослые и детские медицинские специалисты.

Голосование продлится до 1 декабря. По его итогам будут определены два победителя: «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор». Подведение результатов конкурса проводится конкурсной комиссией по итогам открытого онлайн-голосования.