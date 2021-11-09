РИАМО - 9 ноя. Для понимания общего иммунитета россиян к коронавирусу следует провести специальное тестирование жителей страны на антитела к инфекции, сообщил депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов.

Он считает, что прояснить картину по ситуации с Covid-19 в РФ можно с помощью тестирования на наличие антител.

«Часть сертификатов о вакцинации у нас поддельные. Уже катастрофические цифры называются, когда говорят о тех, кто не привился, но получил сертификаты. Все эти люди попадают в общую статистику вакцинированных», – сказал Леонов в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что также в России есть большое число людей, которые переболели коронавирусом не в больницах и никогда не сдавали тест на Covid-19.

По словам депутата, тестирование на антитела к инфекции может быть выборочным.

«Можно не всех массово проверять. Есть определенные научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование», - пояснил врач.

Он считает, что по итогам такой проверки следует принимать дальнейшие решения в стране.

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