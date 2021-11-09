РИАМО - 9 ноя. Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков отметил, что ночью водители допускают две главные ошибки, которые могут привести к ДТП, – неснижение скорости движения при ослеплении фарами встречных машин и невнимательность по отношению к правой обочине. Об этом сообщает Nation News.

«Самая распространенная ошибка всех водителей: когда человек едет на ощупь, фактически не видит и едет. Например, фары плохо светят или ослепили фары встречных авто. В итоге человек едет с более высокой скоростью, чем позволяет ему ситуация по обзору», — подчеркнул Кадаков.

Он отметил, что таких случаев на дороге много и они случаются неожиданно для водителя.

«За обочиной правой полосы нужно следить вдвое, а то и втрое внимательней, чем днем. На обочине может произойти много опасных ситуаций: транспорт, припаркованный близко или на полосе, причем он может стоять без габаритов, пешеходы ходят, как правило, в темной одежде», — добавил эксперт.

По его словам, по обочине также могут ехать велосипедисты или водители могут ремонтировать там свое авто.

Кадаков уточнил, что водителям, чтобы избежать подобных аварий, следует внимательно следить за исправностью световых приборов и отсутствием множества мелких трещин на лобовом стекле, а также регулировать скорость движения в зависимости от условий.