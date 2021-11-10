РИАМО - 10 ноя. На двух благоустроенных в этом году участках у реки Чермянки в рамках столичного проекта «Парк Яуза» осенью и весной планируется высадить более 14,3 тыс. деревьев и кустарников, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мероприятия по озеленению проводятся в рамках общей концепции развития парка, территорию украсят березы, ивы, липы, рябины, черемуха, яблони, клены, ели, можжевельник, боярышник, гортензия, облепиха, смородина и сирень», - перечислил Бирюков.

По его словам, на сегодняшний день на данных участках уже растут около 16,5 тыс. деревьев и 11 тыс. кустарников. Новые зеленые насаждения для парка выбирали с учетом породного состава уже растущих, все растения адаптированы к сложным условиям мегаполиса.

Заммэра отметил, что территории в пойме реки включены в состав уникальной природной территории – «Парк Яуза», который на сегодняшний день создается в Москве.

«По окончании всех работ он станет самым длинным экологическим парком в Европе и, надеемся, одним из любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы», - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Еще в новом парке появится современный экоцентр, который будет заниматься популяризацией экологических профессий будущего, заключил заммэра.​