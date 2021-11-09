РИАМО - 9 ноя. Онлайн-программу ко дню рождения легендарного оружейника Михаила Калашникова подготовил московский Музей Победы. Для пользователей подготовили мастер-класс, концерт и кинопоказ. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Программа пройдет на сайте музея.

10 ноября в онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут отечественный фильм «Калашников» режиссера Константина Буслова. Эта кинолента рассказывает о долгом и тернистом пути известного оружейника.

Для юных посетителей подготовили мастер-класс. В ходе него ребятам покажут, как из простой бумаги изготовить макет автомата Калашникова.

Зрителям еще предлагают посмотреть онлайн-концерт Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». В программе участвуют ведущий творческий коллектив Москвы «Музыкальная дорожка» и другие юные солисты.

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Рано начал трудиться, увлекался изучением различных механизмов, принципами работы техники и стрелковым оружием. Даже находясь в госпитале после ранения в начале Великой Отечественной войны, самостоятельно работал над совершенствованием имеющегося на вооружении Красной Армии стрелкового оружия, осваивал новые образцы.

Его автомат, названный автоматом Калашникова (АК), победил в конкурсе в 1947 году и был принят на вооружение. По мнению многих экспертов, АК стал лучшим образцом автоматического оружия в мире.