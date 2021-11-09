РИАМО - 9 ноя. В городском округе Лосино-Петровский проезд стал комфортнее для более 47 тыс. автомобилистов благодаря ремонту 4 региональных дорог общей протяженностью порядка 7,7 км. Об этом сообщает пресс-служба областного Минтранса.

Все работы на региональной дорожной сети выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт провели на участке автодороги Свердловский - М-7 «Волга» с 6,65 км по 9,12 км от микрорайона Осеево до Новинского пруда. Кроме того, отремонтирована улица Центральная в рабочем поселке Свердловский. Также специалисты обновили покрытие на улицах Кирова и Народного Ополчения.

Всего в округе в программу ремонта вошли 18 участков автодорог длиной около 15,4 км, из них 4 участка региональных дорог протяженностью порядка 7,7 км включили в программу по нацпроекту.