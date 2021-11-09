РИАМО - 9 ноя. Благодаря национальному проекту «Образование» на базе Всеволодовской школы №42 начал свою работу центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», сообщает пресс-служба администрации Электростали.

Цель создания центра — усовершенствовать условия для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Так, в школе обновили два класса: сделали ремонт, закупили новую мебель, а также профильное оборудование и технику.