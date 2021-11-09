РИАМО - 9 ноя. Предметы народных художественных промыслов из подмосковного музея «Федоскино» представили на выставке «Русская тройка» в столичном музее-заповеднике «Коломенское», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Музей народных художественных промыслов «Федоскино» находится в одноименном селе, которое считается родиной русской лаковой миниатюры. Художественные шкатулки производят там уже 200 лет.

Музей располагается в Доме купцов Лукутиных — памятнике истории и культуры регионального значения. Именно в этом доме с конца XIX века работали художники и размещались производственные отделы.

Выставка «Русская тройка» посвящена истории знаменитой упряжки – одного из символов России. На ней представлены живопись, скульптура, археологические находки, упряжь, транспорт – около 700 экспонатов из 20 государственных музеев и нескольких частных коллекций. Среди экспонатов выставки такие предметы, как бубенцы, хомуты, сигнальные рога, вожжи и другое.

Экспозиция выставки будет работать до 14 февраля 2022 года в залах Сытного двора. Для посещения мероприятия необходим QR-код.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>