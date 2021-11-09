РИАМО - 9 ноя. В России ежегодно проводят от 5 до 6 тыс. операций по пересадке больным донорских органов, сообщил главный трансплантолог Москвы, президент НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия.

Он добавил, что этот показатель можно увеличить.

«Есть для этого ресурсы: силы, врачи, центры. Их для этого хватает, но в России не хватает доноров. И вот сейчас эта проблема стала лучше в Московском регионе – Москве и Подмосковье», — сказал Хубутия в эфире телеканала «Москва 24».

Хубутия связывает нежелание россиян становиться донорами из-за мифов о «черной трансплантологии», когда людей похищают и против их воли удаляют внутренние органы для продажи.