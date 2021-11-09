РИАМО - 9 ноя. В городском округе Электросталь на территории Электростальской центральной городской больницы работал медицинский модуль Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского. Жители городского округа могли получить консультацию специалистов института, сообщает пресс-служба администрации округа.

Медицинский модуль уже не первый раз выезжает в различные территории Подмосковья. Это позволяет пациентам фактически рядом с домом получить консультацию высококвалифицированных специалистов МОНИКИ по наиболее востребованным специальностям.

Прием пациентов в Электростали провели кардиолог, невролог, офтальмолог, ЛОР и травматолог. Они провели консультации, дали рекомендации по дальнейшей тактике лечения и при необходимости направляли пациента на дополнительное обследование, в том числе в МОНИКИ.

Модуль работал на территории больницы до 3 ноября включительно. Чтобы получить консультацию врачей МОНИКИ, необходимо было записаться в поликлинике ЭЦГБ.