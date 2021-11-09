РИАМО - 9 ноя. Сотрудники полиции обнаружили земельный участок на территории городского округа Зарайск, где 31-летний местный житель выращивал коноплю. Мужчину задержали, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

«При осмотре участка и хозпостройки обнаружены и изъяты 60 посаженных кустов конопли и более 100 г уже высушенных растений», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что кусты растения содержат наркотически активный компонент – тетрагидроканнабинол.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.