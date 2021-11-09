РИАМО - 9 ноя. Пешеходный переход будущего iCrosswalk, который серьезно снижает вероятность ДТП, появился на территории столицы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

При приближении пешехода к переходу система считывает траекторию движения. Если пешеход планирует перейти дорогу, система включает сигнальные элементы, прожекторы и табло с надписью «Пропустите пешехода». Вечером включается проекция дорожной разметки. Система умеет распознавать как взрослых, так и детей, и даже домашних животных.

«Мэр Москвы (Сергей Собянин - ред.) поставил задачу повышать качество транспортных услуг и запускать новые удобные сервисы для жителей. Особенно мы ценим наши московские прорывные разработки и идеи. Если у вас есть такие, то участвуйте в проекте «Транспортные инновации Москвы». Лучшие, как безопасный переход iCrosswalk, получают нашу поддержку: реализацию в столичном транспортном комплексе», — сказал заммэра города, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

После тестирования перехода выяснилось, что он снижает вероятность ДТП на 82%.

Нововведение позволяет дополнительно акцентировать внимание водителя, особенно в темное время суток.